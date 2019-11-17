17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son deprem listesi yayınlandı. Yayınlanan son deprem verilerine göre bugünün en büyük depremi Girit Adaları'nda 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Dün Antalya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem panik yaratmıştı. İşte 17 Kasım 2019 son deprem verileri
AFAD SON DEPREM LİSTESİ 17 KASIM 2019
|Tarih(TS)
|Ajans
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Ülke
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|EventID
|17.11.2019 08:50:28
|DDA
|38.8283
|25.6621
|7.09
|ML
|2.0
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 63.53 km. Karaburun (Izmir)
|452508
|17.11.2019 08:09:36
|DDA
|38.6700
|42.4676
|7.00
|ML
|2.4
|Türkiye
|Bitlis
|Tatvan
|-
|-
|452506
|17.11.2019 07:24:12
|DDA
|35.6508
|26.6410
|17.11
|ML
|2.8
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 34.79 km.Dodecanese (Yunanistan),131.66 km. Datça (Mugla)
|452507
|17.11.2019 04:17:52
|DDA
|38.7425
|43.3056
|6.98
|ML
|1.7
|Türkiye
|Van
|Tusba
|-
|-
|452505
|17.11.2019 04:01:16
|DDA
|38.6340
|26.6213
|7.03
|ML
|1.1
|Türkiye
|-
|-
|-
|Izmir Korfezi, 6.26 km. Karaburun (Izmir)
|452503
|17.11.2019 01:56:38
|DDA
|38.7835
|26.1041
|7.02
|ML
|1.8
|-
|-
|-
|-
|Ege Denizi, 26.22 km. Karaburun (Izmir)
|452502
|17.11.2019 01:45:10
|DDA
|37.7973
|36.2123
|7.02
|ML
|2.9
|Türkiye
|Adana
|Saimbeyli
|-
|-
|452500
|17.11.2019 01:43:07
|DDA
|37.8113
|36.2256
|7.00
|ML
|2.2
|Türkiye
|Adana
|Saimbeyli
|-
|-
|452501
|17.11.2019 01:03:29
|DDA
|40.9078
|28.1830
|7.00
|ML
|1.4
|-
|-
|-
|-
|Marmara Denizi, 17.61 km. Silivri (Istanbul)
|452499
|17.11.2019 00:11:11
|DDA
|37.2413
|36.3700
|2.93
|ML
|2.2
|Türkiye
|Osmaniye
|Düziçi
|-
|-
|45249
KANDİLLİ SON DEPREM LİSTESİ 17 KASIM 2019
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.11.17 08:09:35 38.6513 42.4795 5.5 -.- 2.1 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) 2019.11.17 07:24:05 35.5077 26.1010 6.5 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2019.11.17 07:17:14 36.4685 28.7332 7.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ 2019.11.17 01:56:37 38.8162 26.1067 3.8 -.- 2.0 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2019.11.17 01:45:08 37.8650 36.2722 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2019.11.17 01:43:06 37.8643 36.2513 8.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 2019.11.17 01:03:30 40.9348 28.2800 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
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