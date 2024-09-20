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        Haberler Bilgi Gündem Bugün Cuma namazı saat kaçta? 20 Eylül 2024 Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa namaz saati

        20 Eylül Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

        Cuma namazı, İslam'da toplumsal ibadetin en önemli simgelerinden biridir ve farz olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde Müslümanlar, Cuma namazı için işlerini bırakarak camiye gitmeye teşvik edilir. Cuma namazı, İslam'da sadece bir ibadet değil, aynı zamanda önemli sosyal ve ahlaki işlevleri olan bir kurumdur. Bu namaz ayrıca Müslümanların haftalık olarak bir araya gelip, dini vecibelerini yerine getirdikleri ve toplumsal birliğin sağlandığı sosyal bir ortam da yaratır. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte 20 Eylül 2024 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 08:11 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:11
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        • 1

          Cuma namazı, İslam'da toplumsal ve dini bir ibadet olarak büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de, Cuma namazına çağrıldığında işlerin bırakılması ve Allah'ı anmak için camiye gidilmesi emredilmiştir. Cuma namazı, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendiren bir sosyal dayanışma vesilesidir. Aynı zamanda hutbe dinlenerek İslam'ın öğretileri ve toplumsal meseleler hakkında bilgi edinilir. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 20 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        • 2

          20 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 20 Eylül Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          20 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 20 Eylül Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          20 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 20 Eylül Cuma namazı saat 12.47'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          20 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 20 Eylül Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

          Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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