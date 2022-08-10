Talihli adayları 113 milyon lirayı aşan devasa ikramiye tutarına sahip şans oyununda kazandıran numaraları doğru tahmin etmeye çalışacaklar. Şans oyunu tutkunları çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV’den izleyebilecekler. Ayrıca süperstar ve joker numaraları da kazançları katlayacak.

BUGÜN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sayısal çekilişi çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak.

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