        Bugün bu ilçelerde elektrik yok! BEDAŞ ile 3 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler listesi

        Bugün bu ilçelerde elektrik yok! 3 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler

        BEDAŞ, İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Planlı bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler 22 ilçe ve birçok mahallede yapılacak. İşte, 3 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahallelerin listesi ve çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 17:43 Güncelleme: 03.10.2025 - 01:07
