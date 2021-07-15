15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askerî darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti. Tüm yurt birlik olup darbe girişimini akamete uğrattı. Her yıl 15 Temmuz şehitleri çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların cevabı...

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz TBMM tarafından 2017 yılında resmi tatil ilan edilmiştir. Bankalar 15 Temmuz Perşembe günü yani bugün kapalı olacak. 15 Temmuz'da plan EFT işlemleri ise 16 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılacak.