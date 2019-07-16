16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkemizde resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından, bugün bankalardan hizmet almak isteyen milyonlarca vatandaş banka şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor.
Peki bugün 16 Temmuz 2019'da bankalar açık mı? Bankaların mesai günleri ve saatleri nasıl? İşte detaylar...
Türkiye'deki tüm bankalar 16 Temmuz 2019 günü yani bugün, müşterilerine hizmet veriyorlar.
BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ
Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.
Bankalar hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde; Ramazan ve Kurban bayramlarında ve 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günleri veya milli bayramlarda kapalıdır.
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