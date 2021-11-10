10 Kasım'da bankalar açık mı? Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Bankalarda işlemleri olanlar '10 Kasım'da bankalar açık mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 10 Kasım'da bankalar açık mı? Bankalar 10 Kasım'da hizmet verecek mi?

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Bugün 10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle banka çalışanları ve bankalarda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da bankalar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle bankalar 10 Kasım'da açık olacak ve müşteriler işlemlerini gerçekleştirebilecek.