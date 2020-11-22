Korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirler resmen başladı. Tedbirler kapsamında 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, market ve bakkallar saat kaçta kapanacak. İşte, merak edilen sorunun cevabı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan detaylar...

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani yarın ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.