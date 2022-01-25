VALİ ALİ YERLİKAYA: ARAÇLAR SÜRATLE KALDIRILMALI!



İstanbul'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle yolda kalan araçlarla ilgili de bir açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, söz konusu araçların kaldırılması çağrısında bulundu;



"Kıymetli Hemşehrilerim,



Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,



Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,



sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir.

Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım.