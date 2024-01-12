Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalmıştı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "12 Ocak Cuma Ankara'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 12 Ocak Cuma Ankara'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...