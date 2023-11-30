Son günlerde Meteoroloji birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuyor. Olumsuz hava koşullarının en çok etkilendiği illerimizden biri de Ankara oldu. Başkent'in bazı bölgelerinde kar beklenirken gözler "Bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair güncel bilgiler...