Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 30 Kasım 2023 bugün Ankara'da okul var mı?
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Ankara'da yaşanan yağışların ardından perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler Valilik tarafından yapılacak son dakika açıklamasını beklerken gözler "Bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 30 Kasım 2023 Perşembe Ankara'da okulların durumu...
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Son günlerde Meteoroloji birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuyor. Olumsuz hava koşullarının en çok etkilendiği illerimizden biri de Ankara oldu. Başkent'in bazı bölgelerinde kar beklenirken gözler "Bugün Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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ANKARA'DA TAHMİNİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, iç kesimlerde 3 ila 7 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
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30 KASIM ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
30 Kasım Perşembe günü Ankara'da okulların tatil edildiğine ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
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