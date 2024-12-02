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        Haberler Bilgi Gündem Bugün aile hekimleri grevdem mi, sağlık ocakları açık mı kapalı mı? 2 Aralık Pazartesi aile hekimleri çalışıyor mu, ne zaman iş bırakacak?

        Aile hekimleri grevde mi? Bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, aile hekimleri çalışıyor mu?

        Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğinin ardından aile hekimliği çalışanları, kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yeniden iş bırakacaklarını duyurdu. Alınan grev kararının ardından vatandaşlar, ''Bugün sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu? 2 Aralık Pazartesi aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacak?'' sorularına cevap aramaya başladı. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 09:01 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:24
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        • 1

          Bugün aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı kasım ayı başında 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Aile hekimliği çalışanları, 5 gün daha iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararı ile ilgili TTB ve AHESEN’den peş peşe açıklama geldi. Vatandaşlar ise ‘’2 Aralık Pazartesi aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

        • 2

          BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ, ÇALIŞIYOR MU, NE ZAMAN İŞ BIRAKACAKLAR?

          Aile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

          Aile hekimliği çalışanları, bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.

        • 3

          TTB’den yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

          Alınan karara göre aile hekimliği çalışanları, bugünden itibaren başlayarak 5 gün boyunca iş bırakacak.

        • 4

          "DÜZENLEMELER DURDURULMALI"

          Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mevcut yönetmeliğin hem aile hekimliğinin ruhuna aykırı olduğunu hem de sağlık sisteminde bir krizi derinleştireceğini söyledi.

          "Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmek üzere. Sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının bu merkezlerde yapılması gibi düzenlemeler aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflatır. Aile hekimliği sistemi düzgün bir şekilde işletildiğinde sağlık sorunlarının %80-85'inin çözülebilir. Pandemiden depreme, her kriz anında aile sağlığı merkezlerinin başarısını gördük. Ancak gereksiz iş yükü ve yetersiz düzenlemeler, vatandaşın temel sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor. 5 gün sürecek iş bırakma eylemi hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının hakları için yapılıyor. Hastalarımızın sağlığı için bu düzenlemelerin durdurulması şart. Sağlık sistemini düzeltmek istiyorsak, sahadaki hekimlerle, ebelerle, hemşirelerle barışık yönetmelikler çıkarılmalı."

        • 5

          AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?

          Aile hekimlerinin grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.

        • 6
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