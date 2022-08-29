Bu sene Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı için resmi tatil mi sorgulamaları yapılırken bir yandan da banka işlemleri olan vatandaşlar "29 ve 30 Ağustos bankalar açık mı, kaça kadar çalışıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte bankaların çalışma saatleri...