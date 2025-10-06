BEDAŞ açıkladı: Bugün 23 ilçede elektrik yok! 7 Ekim 2025 Salı İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçe, mahalle ve sokakların listesi
İstanbul'da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 7 Ekim Salı günü, 23 ilçede birçok mahalle ve sokakta bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin saatleri, yapılacak çalışmaların kapsamına göre bölgeler arasında değişiklik gösterecek. İşte, 7 Ekim 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokakların listesi...
- 1
İstanbul’da planlı elektrik kesintileri sürüyor. BEDAŞ, 7 Ekim 2025 Salı günü birden fazla ilçede, bu ilçelere bağlı pek çok mahalle ve sokakta enerji kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek kesintiler, bölgelere göre farklı saat aralıklarında uygulanacak. Bugün elektrik verilmeyecek ilçeler arasında şunlar yer alıyor;
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu
