        Haberler Bilgi Gündem Bugün 23 ilçede elektrik yok! 7 Ekim 2025 Salı BEDAŞ İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçe, mahalle ve sokakların listesi

        BEDAŞ açıkladı: Bugün 23 ilçede elektrik yok! 7 Ekim 2025 Salı İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçe, mahalle ve sokakların listesi

        İstanbul'da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 7 Ekim Salı günü, 23 ilçede birçok mahalle ve sokakta bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin saatleri, yapılacak çalışmaların kapsamına göre bölgeler arasında değişiklik gösterecek. İşte, 7 Ekim 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokakların listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:18
        Yazı Boyutu
