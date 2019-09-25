Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer, sezonu kupayla açmak istediklerini söyledi.

Buğrahan yarın Gaziantep'te 35'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Beko ile yapacakları karşılaşmanın zorluğuna değinen Buğrahan, "Yarın önemli bir maça çıkacağız. Sezonu kupayla açmak herkes açısından önemlidir. Geçen sene kupayla başlamıştık, inşallah bu sene de aynı şekilde devam eder. İyi bir maç olacak. Fenerbahçe kadrosunda değişikliklere gitti. İyi oyuncularla kadrolarını güçlendirdiler. Biz de ufak tefek değiştik, Adrien Moerman da bizim için rotasyonda önemli bir oyuncuydu. Uzun süre faydalanamayacağız. İnşallah iyi bir sezon açılışı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, yeni sezonda hedefinin daha fazla süre almak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sezon başında milli maçlar nedeniyle takımla beraber olamadık. Takıma 10 gün önce katıldık ama arkadaşlarımız gayet iyi hazırlanmış. Her oyuncunun hedefi milli takım seviyesinde olmak. Onu başardım, inşallah bu başarım devam eder. Hedefim daha fazla süre alarak, THY Avrupa Ligi'nde daha fazla oynamak."

Lacivert-beyazlı oyuncu, takımının geçen seneki kadrosunu korumasının avantajını yaşayacaklarını dile getirdi.

Buğrahan, ekiplerinin önemli 1-2 takviyeyle rotasyonu genişlettiğini vurgulayarak, "Herkes hazır, birbirini biliyor. Takımın tamamını koruduk. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve sahada kim kimin ne yapacağını gayet iyi biliyor. Değişikliklerimizin bizi olumsuz etkileyeceğini sanmıyorum. Gelenler gayet çalışkan ve takıma ayak uydurabilen oyuncular. Bir takımın üst üste oynaması çok önemli. İstikranın avantajını yaşayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Uzun bir sezonun kendilerini beklediğini yineleyen Buğrahan, şöyle devam etti:

"Daha çok maç olacak, insanlar daha çok yorulacak. Bu sene hayatımın en zor senesini yaşadım. Sadece 6-7 gün dinlenebildim ondan sonra milli takıma katıldım. Oradan dönünce hiç izin alamadım. Gerçekten çok yoğun bir program yaşıyoruz. THY Avrupa Ligi'ni zaten söylemiyorum bile. Sıkıştırılmış programlar devam ediyor."

Buğrahan Tuncer, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarısız olduğunu aktararak, "Çok iyi başladığımız ve çok iyi oynadığımız bir turnuvayı çok kötü bir yerde bitirdik. Bence hiç haketmedik ama spor böyle bir şey. ABD maçı insanları psikolojik olarak düşürdü. Türk insanı biraz daha duygusal olduğu için bundan kolay etkilendik ve çok toparlayamadık. Açıkçası benim favorim Sırbistan'dı ama İspanya buraları hep oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.



