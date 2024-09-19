Buğra önce ikinci ardından birinci oldu!

REKLAM advertisement1

59 ekibin mücadele ettiği Eskişehir Rallisi’ni ilk sırada tamamlayan Kerem Kazaz’ın son etapta fodepar (erken çıkış) yaptığı anlaşılınca genç pilota 10 saniye zaman cezası verildi. Ralliyi, 2,5 yıl aranın ardından yeniden parkurlara dönüp yarışmaya başlayan Buğra Banaz’ın 8.8 saniye önünde tamamlayan Kerem Kazaz 10 saniye zaman ceza alınca da ikinci sıraya geriledi ve Buğra Banaz 1.2 saniye farkla yarışı kazanan isim oldu.

Skoda Motorsport tarafından özel olarak üretilen, 4 tekerlekten çekişli ve 290 beygir gücünde Skoda Fabia Rally2 Evo ile yarışan Eti pilotu Banaz – Ahıskalı ikilisi aynı zamanda yarışın 4 özel etabında da en iyi zamanı kaydetti.