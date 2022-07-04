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Buğra Gülsoy'un gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! Oyuncu olmasaymış...

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız! Oyuncu olmasaymış...

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Melikşah rolüyle hafızalara kazındı. İlk olarak başrollerinde Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik, Kaan Taşaner ve Engin ÖZtürk'ün rol aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle adını duyuran Buğra Gülsoy; Aşk Yeniden, Kuzey Güney, Kızım, Azize, Görümce ve Acı Tatlı Ekşi gibi yapımlarda rol aldı. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversite'nden mezun olan Gülsoy, Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü isimin gerçek mesleği herkesi şaşırttı. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un gerçek mesleği...

04.07.2022 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy başrollerinde; Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik, Kaan Taşaner ve Engin Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle adını duyurdu.

  • Aşk Yeniden dizisinde Özge Özpirinçci ile rol alan Gülsoy dizideki Fatih rolüyle beğeni topladı.

  • Oyunculuğula beğeni toplayan ünlü isim Kuzey Güney, Azize, Görümce, Acı Tatlı Ekşi, Kızım ve Misafir gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

  • Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah rolüyle hafızalara kazındı.

  • İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan ünlü oyuncu 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldu.

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