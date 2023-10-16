Buğra Bahadırlı'dan Billur Kalkavan'ın birinci ölüm yıl dönümü mesajı: 14 yılın her gününe şükrediyorum

"14 YILIN HER GÜNÜNE ŞÜKREDİYORUM"

Buğra Bahadırlı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Eros; 'başka' ile ilişki kurmak 'başka' uğruna kendinden vazgeçebilmek veya aşkın içinde erimek... Kendimizden vazgeçerek aşkın içinde eridik. Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükrediyorum ve kendimin dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum. Yaşamanın güzel olduğunu, hayatın sahip olduğumuz en güzel hediye olduğunu seninle öğrendim ve yaşadım. İyi ki yaşadım. Hep mutlu olmamı istedin ve sadece saf bir şekilde sevdin. Seni mutlu edebilmek adına mutlu yaşayacağım. Bunu en çok sen isterdin. Benim aşkımdın şimdi aşk oldun.

Fotoğraflar: Habertürk, Instagram