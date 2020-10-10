Buğdayın atası siyez, Bursa'da üretilmeye başlandı

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayı, Bursa'da üretilmeye başlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak Kastamonu'da yetiştirilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayının Bursa'da üretilebilmesi için çiftçilere dağıtılan tohumlar ürüne dönüştü.
Karacabey, Büyükorhan, Keles, Kestel, Orhaneli, Nilüfer, Harmancık, Yenişehir ve Mudanya ilçelerinde ekimi yapılan siyez buğdayı, hasat edildi.
Çiftçilerin dönüm başına 250 kilogram ürün elde ettiği, toplam 34 tona yakın siyez buğdayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ (BESAŞ) tarafından, kilogramı 2,5 liradan satın alındı.
Bursalı çiftçilerin yetiştirdiği buğdaylar, siyez ekmeği olarak, BESAŞ tarafından tüketiciyle buluşturulacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın bereketli topraklarıyla önemli bir tarım şehri olduğunu belirtti.
Tarımla ilgili hedefler belirlediklerini ve kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:
"BESAŞ şirketimizle sezon başında dağıttığımız siyez buğdayının hasadını yaptık. Böylece buğdayın atası olarak kabul edilen ve bazı kaynaklara göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılan siyez buğdayının Bursa'da üretimi gerçekleştirilmiş olduk. Türkiye'de yoğun olarak Kastamonu'da yetiştirilen siyez buğdayına ilgi, genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Son yıllarda organik ürünlere ilginin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi. Hasat edilen 34 tona yakın siyez buğdayı, işlenerek sofralarda yer alacak. Gluten oranı düşük olan siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini, daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de sağlık açısından bir risk taşımıyor. Bu ürünün Bursa'da yetişmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!