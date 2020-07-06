Buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı - ŞANLIURFA

Fettullah Türkkan idaresindeki 01 Y 4331 buğday yüklü tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.Bulunduğu yerde sıkışan sürücü Türkkan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Türkkan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası tırın dorsesindeki tonlarca buğdayın yola savrulması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.Buğdayların toplanması ve tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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