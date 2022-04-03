Buğday ve arpada yüksek rekolte beklentisi

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nihat Uysallı, hububat ve bakliyat piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Buğday ticaretinin yüzde 24'ünün gerçekleştirildiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın genel anlamda piyasaları etkilediğine işaret eden Uysallı, Türkiye'nin ise hububat sezonunun açılmasına sadece 50 gün kalması nedeniyle avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.
Uysallı, bu yıl hava şartlarının da olumlu seyrettiğini belirterek, "Türkiye'de bu yıl başta buğday ve arpa olmak üzere çok yüksek rekolte bekliyoruz. Maksimum 3,5-4 milyon tonu makarnalık olmak üzere 20 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarını rahat rahat karşılıyor. Gerek devreden stoklarımız gerek sanayicinin ve tüccarın elindeki stoklar hiçbir probleme gerek olmayacak derecede yeterli. Dolayısıyla biz kısa ve orta vadede hiçbir problem olacağını düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) aylardır sistemi sübvanse ederek sanayiciye uygun fiyatlı un verdiğine değinen Uysallı, TMO'nun son yaptığı artışa rağmen fiyatlarının halen piyasanın çok altında olduğunu kaydetti. Uysallı, "Piyasadaki reel fiyat ile TMO'nun açıkladığı fiyat hala fırıncı ve un sanayicisi lehine. Ben piyasanın TMO zammından hareketle zam yapacağını düşünmüyorum. Piyasada ramazan öncesi sağlıklı bir denge var." diye konuştu.
Uysallı, Türkiye'de bakliyatın bir kısmının ülke kaynaklarından bir kısmının ithalatla karşılandığına dikkati çekerek, "Kovid-19 salgını sonrası dünyadaki üreticilerin aldığı pozisyon ve iklimle bağlantılı olarak zaman zaman fiyatlar yükseliyor ama burada da sezon beklentimiz pozitif." dedi.
"İHRACAT TEDBİRLERİNE GEREK YOK"
Sektörün ihracatına yönelik de değerlendirmede bulunan Uysallı, hububat piyasalarında ufak tefek istisnalar dışında ihracat tedbirlerini gerektirecek "panik havasını" doğru bulmadıklarını dile getirdi. Uysallı, "Bize göre ihracatta tedbir alacak hiçbir problem yok. Zaman zaman sahada oluşan görüntülerden etkilenerek ihracat yasaklamaları oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Uysallı, ramazan ayındaki fiyat gelişmelerine ilişkin de şunları kaydetti:
"Türkiye'deki üreticiler, özellikle ramazan döneminde insanların ihtiyaçlarını önceleyecek kadar alışkanlıkları ve gelenekleri olan bir grup. Elbette enflasyonist ortamda zaman zaman küçük fiyat ayarlamaları olabilir ama ben insanların çok rahatsız olacağı bir fiyat artışı beklemiyorum. Ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde bir fiyat artışı kesinlikle beklemiyorum. Eğer maliyetler bu düzeyde kalırsa, hububat ve bakliyat üreticilerinin zam yapacağını düşünmüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!