Buğday üreticisinin istediği fiyat belli oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, buğday alım fiyatının kilogram başına 8 lira 50 kuruş olmasını beklediklerini söyledi.
Darcan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe ziraat oda başkanlarından oluşan Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla buğday üreticisinin fiyat beklentisiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Darcan, burada yaptığı konuşmada, döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, Rusya-Ukrayna Savaşı ve değişen iklim koşulları nedeniyle tarımda girdi maliyetlerinde çok ciddi artışlar olduğunu ifade etti.
Gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının geçen yıla oranla ciddi artış gösterdiğini belirten Darcan, "Üretim sezonu boyunca yaptığımız tüm masrafları hesapladığımız zaman geçen yıl 867 lira olan bir dekar buğdayın maliyeti maalesef yüzde 280 artışla 2 bin 382 liraya çıkmış, 1 kilo dane maliyetimiz de 6 lira olmuştur." dedi.
Darcan, buğday alım fiyatına yönelik sektörde konuşulan rakamların düşük olduğunu savundu.
Çiftçinin buğday ekiminde tutulması ve gelecek yıl gıda krizinin daha da büyümemesi için iyi bir taban fiyatın açıklanması gerektiğini söyleyen Darcan, şunları kaydetti:
"Hububat taban fiyatı belirlenirken girdi maliyetleri, dünya piyasaları ve çiftçi refahı dikkate alınarak açıklanmazsa sorunlar daha da ağırlaşır. Çiftçiyi tarımda tutmanın yolu, onun zarar etmeden üretim sağlayacağı bir taban fiyat politikasıdır. Kuru tarım yapılan bölgelerde verimlerin yüksek olmayacağı göz önüne alınarak kilogram başına en az 8 lira 50 kuruş civarında taban fiyat açıklanmasını talep eder, kamuoyuna saygıyla sunarız."
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da çiftçinin olumsuz iklim koşullarından etkilenmemesi için baraj yatırımları tamamlanarak sulanabilir tarım arazilerinin artırılması gerektiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!