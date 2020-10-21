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Buğday, arpa ve mısır ithalatında vergi sıfırlandı

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi sene sonuna kadar sıfırlandı

21.10.2020 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Buğday, arpa ve mısır ithalatında vergi sıfırlandı
Reuters

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam
dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan yüzde 0, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 oranındaki gümrük vergileri 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün yürürlüğe girdi.

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