İDO seferleri bugün iptal mi? 30 Kasım Salı günü yani bugün İDO ve BUDO seferleri iptal mi? Bugün İDO ile seyahat edecekler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor.

Geçtiğimi gün yaşanan ve maalesef can kayıplarına da neden olan lodos fırtınası sonrasında bazı deniz seferlerinde aksamalar meydana gelmişti.

İDO VE BUDO'DAN İPTAL AÇIKLAMASI

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07,00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:46 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:01 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.