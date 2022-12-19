Olumsuz hava şartlarından dolayı BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 8.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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