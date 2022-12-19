Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu

Giriş: 19.12.2022 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
0:00 / 0:00
AA

Olumsuz hava şartlarından dolayı BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 8.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kovalamacada yakalanınca: Bizi yaktınız memur bey
Kovalamacada yakalanınca: Bizi yaktınız memur bey
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi
Hatay'da 30 kilogram esrar ele geçirildi
Hatay'da 30 kilogram esrar ele geçirildi
Bursa'daki kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Bursa'daki kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.