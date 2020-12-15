BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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