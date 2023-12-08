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        Haberler Gündem Hava Durumu BUDO'nun 14 seferi iptal edildi

        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 02:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 03:00
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        BUDO'da 14 sefer iptal
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        BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.00 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bursa
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