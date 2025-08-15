Habertürk
        Haberler Gündem BUDO'nun 10 seferi iptal edildi - Güncel haberler

        BUDO'nun 10 seferi iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 10 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 18:03 Güncelleme: 15.08.2025 - 18:03
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugün Bursa’da yağış beklenmezken, Kuzey Doğu yönünden esen Poyraz’ın ortalama saate 47 ila 60 kilometre arasında seyredeceği, zaman zaman ise 80 kilometreye kadar da çıkabileceği öğrenildi.

        Mudanya’da etkili olan rüzgar nedeniyle BUDO'dan yapılan duyuruda, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 10 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

