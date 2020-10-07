Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul ile Bursa arasında deniz ulaşımı hizmeti veren BUDO, yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirime gitti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BUDO'da sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin 39 liralık tek fiyat uygulamasına geçildi.
Yılda ortalama 1 milyon yolcu taşıyan BUDO'da, tam 65, öğrenc 53 , engelli ve gaziler için 45 lira olan bilet fiyatının 39 liraya indirilmesiyle yüzde 40 indirim sağlanmış oldu.
Öte yandan, Bursa ile İstanbul arasında günlük karşılıklı 3 olan sefer sayısı, 12 Ekim'den itibaren 4'e çıkarılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesindeki BUDO İskelesi önünde, yeni uygulamayı kamuoyuna açıkladı.
Aktaş, pandemi sürecinde şehirlerarası ulaşım yasağı olduğu dönem dışında BUDO'nun hizmetlerine hiç ara vermediğini hatırlattı.
BUDO'nun normalleşme süreciyle birlikte uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı güvenlik sertifikası aldığını ve mesafeli koltuk düzeniyle seferlerini sürdürdüğünü belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"Hiçbir koşul ve şart olmadan, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin tüm BUDO fiyatlarını 39 liraya indirerek, 2 yıl önceki fiyatlara döndük. Uygulamamız ilk günden etkisini gösterdi ve normalde 70-75 yolcuyla kalkarken, bu sabah 130 yolcuyla kalktık. Bu kısa süreli bir uygulama değil. Kış ve bahar dönemi boyunca vatandaşlarımız bu cazip fiyat uygulamasından yararlanabilecek. Pandemi nedeniyle yapılan seyreltilmiş yolcu uygulaması ve artan maliyetlere rağmen ekonomik fiyat anlayışını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. BUDO bilet fiyatlarında yaptığımız bu indirimle vatandaşlar, Bursa-İstanbul arasında daha ekonomik seyahat etme imkanına kavuşacak."
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