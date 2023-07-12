Buddy Guy turnesini iptal etti

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Blues dünyasının 87 yaşındaki efsane ismi Buddy Guy, yaklaşan İsrail turnesini son anda iptal etme kararına ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"DERİNDEN ÜZGÜNÜM"

Buddy Guy, "İsrail'deki tüm hayranlarıma..." diye başladığı açıklamada, "Devam eden çalkantılar ve son askeri operasyonlar nedeniyle bölgeye seyahat etmemeye karar veriyorum. Maalesef 19 ve 20 Temmuz’daki sahne performanslarımı iptal edeceğim. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı derinden üzgünüm. Hepinize barış ve sevgi diliyorum" dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK" Öte yandan şarkıcının İsrail konserlerinin organizatör firması yaptığı yazılı açıklamada Buddy Guy'dan bu mesajı aldıkları için büyük hayal kırıklığına uğradıklarını duyurdu. Firma, ayrıca bilet ücretlerinin geri ödeneceğini bildirdi. REKLAM

NELER OLMUŞTU? Buddy Guy'ın 'Veda' adıyla düzenlenen dünya turnesinin İsrail ayağında 19 Temmuz’da Kayseriyye'de, 20 Temmuz’da Tel Aviv’de konser vermesi planlanıyordu. ABD’li sanatçı, mesajında askeri operasyonlar ile neyi kastettiğini açık şekilde ifade etmese bile bölgede son dönemde bu türden öne çıkan tek olay İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırıları olmuştu.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon düzenlediği duyurmuştu. İsrail güçleri, 48 saat süren kuşatmada, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinliyi yaralamıştı. Saldırılar, uluslararası alanda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve pek çok ülkeden tepki çekmişti. Fotoğraflar: AP