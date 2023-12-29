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        Haberler Dünya Budapeşte'de yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı

        Budapeşte'de yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlar nedeniyle 2013'ten sonra en yüksek su seviyesini gören Tuna Nehri taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:33
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          The Budapest Times internet sitesinde yer alan habere göre, yoğun yağışlar Tuna Nehri'ndeki su seviyesini yükseltti ve başkentte nehrin taşmasına neden oldu.

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          Macaristan Su İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri su seviyesinin Budapeşte'de 693 santimetreye ulaştığı bildirildi.

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          Açıklamada ayrıca, Macaristan'ın güneyindeki Mohaç kasabasında ise su seviyesinin 31 Aralık'ta 805 santimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

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          Macaristan'da 2013'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerden dolayı Tuna Nehri 891 santimetre su seviyesini görmüştü.

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          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        • 6
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