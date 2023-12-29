Budapeşte'de yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlar nedeniyle 2013'ten sonra en yüksek su seviyesini gören Tuna Nehri taştı.
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The Budapest Times internet sitesinde yer alan habere göre, yoğun yağışlar Tuna Nehri'ndeki su seviyesini yükseltti ve başkentte nehrin taşmasına neden oldu.
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Macaristan Su İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri su seviyesinin Budapeşte'de 693 santimetreye ulaştığı bildirildi.
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Açıklamada ayrıca, Macaristan'ın güneyindeki Mohaç kasabasında ise su seviyesinin 31 Aralık'ta 805 santimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
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Macaristan'da 2013'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerden dolayı Tuna Nehri 891 santimetre su seviyesini görmüştü.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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