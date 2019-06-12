Budapeşte'de Tuna Nehri'nde batan teknenin enkazı kazadan 2 hafta sonra çıkarıldı

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri üzerinde büyük bir otel gemisiyle çarpışmasının ardından 33 Güney Koreli turistle batan teknenin enkazı kazadan yaklaşık 2 hafta sonra çıkarıldı. Polisin cezai soruşturma başlattığı kazada 28 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitenlerden 26'sı turist, ikisi ise mürettebat.
İki büyük nehir vincinin hafta sonunda Tuna üzerinden Budapeşte'ye getirilmesinin ardından Pazar ve Pazartesi günleri sürdürülen hazırlık çalışmaları sonrası Salı sabahı teknenin 7 metre derinden su yüzüne çekilme işlemlerine başlandı.
Macar ve Güney Korali dalgıçların pek çok noktadan vince sabitlediği tekne çok yavaş bir şekilde nehir yatağından yukarıya doğru çekildi. Ancak iki saatlik bir çalışmanın ardından teknenin üst kısmı su yüzünde belirdiğinde, dağılma riski nedeniyle faaliyete kısa bir süre verildi. Ardından tekne tamamen su yüzüne çıkarıldı.
İlk gözlemlere göre teknede Macar kaptan dâhil 4 kişinin daha cesedi bulundu. Cesetleri bulunanlar arasında Güney Korali turist kafilesinin en küçük üyesi 6 yaşındaki kız çocuğu ve annesi de var.
Ancak tekne içindeki arama faaliyetlerine devam edileceği açıklandı. Bunun gerçekleşebilmesi için teknedeki suyun tamamen boşaltılması gerekiyor.
29 Mayıs'ta Budapeşte'de Tuna Nehri üzerinde büyük bir otel gemisiyle çarpışan küçük nehir turu gemisi 7 saniyede batmıştı. Kazanın ardından 33 kişilik kafileden ve 2 mürettebattan sadece 7 kişi canlı olarak kurtulmuştu.
Kazanın ardından 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp olarak polis kayıtlarına geçen 21 kişinin hayatlarından ise kısa sürede umut kesilmişti.
Bunun nedeni Mayıs ayındaki yağmurlar nedeniyle yükselen Tuna Nehri'nin çok hızlı bir şekilde akması ve nehir sularının soğuk olmasıydı.
Kazadan 5 gün sonra Budapeşte'den 60 km uzaklıkta nehir yatağında 4 ceset daha bulundu.
Kazanın hemen ardından Budapeşte'ye gelen Güney Kore kurtarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Radarlarla Tuna Nehri'nde 7-8 metre derinlikte yeri tespit edilen teknenin enkazına ulaşılamadı.
Macar ve Güney Kore dalgıçlarının çabaları bir sonuç vermedi, derin akıntı ve dipteki neredeyse sıfır görüş uzaklığı nedeniyle teknede arama yapılamadı.
Bunun ardından kurtarma çalışmalarında teknenin olduğu gibi su yüzüne çekilmesi planı gündeme getirildi.
Derin sularda kullanılan iki nehir vincinin Budapeşte önlerine getirilmesinin ardından da teknenin su yüzüne çekilmesi çalışmalarına hafta sonu başlandı.
Budapeşte sakinleri de Tuna tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan kazadan derin bir şekilde etkilendi.
Kazanın meydana geldiği mahal olan Margit Köpüsü ve Tuna kıyıları, Budapeştelilerin çiçeklerle ve mumlarla saygı duruşunda bulundukları mekânlar haline geldi. Kazanın hemen ardından da bir Roman orkestrası Tuna kıyısında, kurbanların anısına bir konser verdi.
Budapeşte'deki gemi kazasına karışan kaptan gözaltına alındı
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