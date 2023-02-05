DHA

Kastamonu'da, budamak için çıktığı ağaçtan düşen Cemal Karademir (53) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Evrenye köyünde meydana geldi. Cemal Karademir, köy camisinin bahçesindeki ıhlamur ağacını budamak için merdivenle yukarı çıktı.

Karademir, motorlu testere ile ağacı budarken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Karademir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.