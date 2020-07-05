Budadığı dallarla ev ve süs eşyaları yapıyor - KAYSERİ

Dedesinden miras ağaç budama işiyle uğraşan 38 yaşındaki Daşkesen, beldedeki ağaçların kurumuş dallarını budayıp bakımlarını yapıyor.Ortaya çıkan atık dalları kurduğu atölyesine taşıyan Daşkesen, el emeği ile sehpa, abajur, avize gibi birbirinden ilginç ev ve süs eşyaları yapıyor.Daşkesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesi ve babasının uzun yıllar belde ve çevresinde ağaç budama işi yaptığını, onlardan mesleğin yanı sıra ağaç sevgisini de devraldığını söyledi.Tutkuyla bağlı olduğu ağaç işleriyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını aktaran Daşkesen, budadığı dalları değerlendirmek için birkaç aydır uğraş verdiğini ifade etti.- "Ağaçlarla aramızda aileden gelen bir sevgi bağı var"Daşkesen, budanan ağaç ürünleri arasında ilginç şekilde olanları temizledikten sonra üzerinde düşünerek farklı malzemelere dönüştürdüğünü belirterek, "Ben ağaca sevdalıyım. Ağaçla uğraşmak beni çok rahatlatıyor. Bunlarla uğraştığımda vakit çok keyifli ve hızlı geçiyor. Akşam atölyeden eve giderken üzüldüğüm oluyor. Ağaçlarla aramızda aileden gelen bir sevgi bağı var." diye konuştu.Bir ürünü yaklaşık 5-6 saat uğraş verdikten sonra tamamen el emeğiyle ortaya çıkardığını anlatan Daşkesen, şöyle devam etti:"Yaklaşık 10 yıldır ağaç budama ve temizleme işiyle uğraşıyorum. Budadığımız ağaçlar doğal gaza geçilmesi nedeniyle yakacak olarak kullanılmadığı için boşa gidiyordu. Aklıma böyle bir fikir geldi, budadığım ağaçları değerlendiriyorum. Ağaçlara çıkıp dalları budadıktan sonra içlerinden şekli güzel olanları seçiyorum. Ağaç köklerinden de çok güzel sehpa ve masalar ortaya çıkabiliyor. 'Budanmış dallara bakarak bundan ne yapabilirim' diye düşünüyorum, hayal edip kafamda tasarlıyorum ve gerçekleştirmek için çalışıyorum. Evdeki aletlerle herkesin kolayca yapabileceği malzemeler ortaya çıkarılabiliyor. Lamba yaptığımda da akrilik kısmında üzerine ağaç parçaları yapıştırarak kavanoz kullanıyorum."Daşkesen, ürünlerinin yer aldığı bir sergi açmayı planlandığını sözlerine ekledi.
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