Bucky Pizzarelli ile ilgili acı haberi oğlu duyurdu. John Pizzarelli, babasının New Jersey'deki evinde koronavirüse bağlı sebeplerle hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünyanın en iyi caz gitaristlerinden biri olarak bilinen ve tam adı John Paul "Bucky" Pizzarelli olan sanatçı, aralarında Frank Sinatra'nın da bulunduğu müzik ikonlarıyla birlikte çalmıştı.

John Pizzarelli bu yıl 27 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nde grubuyla birlikte sahneye çıkacaktı.