NBA'e 9 maçla devam edildi. Bitime 8 saniye kala Hornets'in skoru 125-125'e getirdiği maçı all-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun basketiyle 127-125 kazanan son şampiyon Bucks, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Maçta 40 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle oynayan Antetokounmpo, "triple double"ın eşiğinden döndü. Khris Middleton 21, Grayson Allen 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Hornets'ta LaMelo Ball'un 36 sayı, 9 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Kelly Oubre Jr. 25, Miles Bridges 22 sayıyla oynadı.
MİLLİ BASKETBOLCULAR SAHAYA ÇIKTI
Deplasmanda Boston Celtics'e 88-87 mağlup olan Philadelphia Sixers, bu sezon 11. yenilgisini aldı.
Jayson Tatum'un 26 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Dennis Schröder 13, Al Horford ve Robert Williams 10'ar sayı üretti.
Joel Embiid'in 13 sayı, 18 ribauntla oynadığı konuk takımda, Seth Curry 17 sayı, 6 dakika 24 saniye süre alan Furkan Korkmaz 1 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
Houston Rockets, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 114-110 yenerek üst üste dördüncü galibiyetine uzandı. Rockets forması giyen Alperen Şengün, 13 dakika 25 saniyede 5 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.
Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 26 sayı farkla 111-85 mağlup etti.
Heat'te 3 dakika 39 saniye süre alan Ömer Faruk Yurtseven, maçı 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 111-114
Orlando Magic-Denver Nuggets: 108-103
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 115-107
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 88-87
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 85-111
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 127-125
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 107-139
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 110-114
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 115-124
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!