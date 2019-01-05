Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı

05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'de Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 32 sayı farkla 144-112 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Sezonun 27. galibiyetini elde ederek konferansında liderliğe yükselen Bucks'ta Khris Middleton ve Malcolm Brogdon 19'ar sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Mücadeleye sonradan girerek 19 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Bu sezon 27. kez kaybeden Hawks'ta en skorer oyuncu, maçı 19 sayıyla tamamlayan DeAndre' Bembry oldu.
> Cedi Osman'ın çabaları yetmedi
Utah Jazz ise baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, konuk olduğu Cleveland Cavaliers karşısında 117-91 kazanarak sezonun 19. galibiyetini aldı.
Jazz'da Donovan Mitchell 18, Jae Crowder 16, Ricky Rubio 15 sayı, Joe Ingles 12 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Rudy Gobert ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Bu sezon 31. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-117
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 114-93
Miami Heat-Washington Wizards: 115-109
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 116-119 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 100-109
Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-103
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 144-112
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-121
Los Angeles Lakers-New York Knicks: 112-119
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 109-111
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