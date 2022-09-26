Bucaspor 1928 bir kez daha berabere kaldı! - 2. Lig haberleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Kırşehir Futbol'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, bu sezon sahasında ilk puan kaybını yaşarken, beraberliğe de abone oldu.

Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet alan sarı-lacivertliler 4 kez rakipleri karşısında eşitliği bozamadı. Deplasmanlarda Teco Karacabey Belediyespor, GMG Kastamonuspor ve Kocaelispor'la berabere kalan Bucaspor son olarak da evinde Kırşehir Futbol'la yenişemedi.

Namağlup unvanını koruyan İzmir temsilcisi 6'ncı haftayı 10 puanla 6'ncı basamakta tamamlarken, maçta bir penaltısının es geçildiği iddiasıyla Hakem Sait Tuzcu'ya büyük tepki gösterdi. Bucaspor 1928, bu hafta dış sahada Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.