Buca'daki halde çıkan yangında 10 dükkan zarar gördü

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Yangın akşam saatlerinde Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde boş kasaların olduğu bir dükkanda çıktı. İhbar üzerine hale itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. 10 işyeri ve 1 kamyonda maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.