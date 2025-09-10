Belediye başkanından randevu talep ettiklerini söyleyen Yıldız, "Görüşme yapmamız için gereken cevap geldi. Dün görüşmemizi gerçekleştirdik ve belediye başkanıyla görüşme yaparken kendisine de söyledik. Artık 'Bugün gidin, yarın gelin' gibi bir şeyi kabul etmiyoruz. Sürekli aynı şeyle oyalanmanın işçiye hakaret olduğunu, gözümüzün içine baka baka emekçiden yana olduğunu iddia eden bir yöneticinin böyle yapmaması gerektiğini kendisine anlattık. İki maaş istediğimizi ve bu maaşın tam olarak bütün yan haklarıyla beraber yatması gerektiğini kendisine ifade ettik. Kendisi de bize şu an için bunun mümkün olamayacağını ama perşembe ve cuma günü gelecek paralarla beraber işçilerin alacaklarının bir kısmını ödeyeceğini taahhüt etti. Bu taahhüttün aynısını 3-4 gün önce zaten temsilcilere bildirmiş. Ama ne pazar günü ne pazartesi günü ne salı günü ne de hala bugün işçinin hesabına yatan bir kuruş para yok" dedi.