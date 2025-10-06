Buca Belediyesi memurlarından maaş eylemi

İzmir'de Buca Belediyesi'nde çalışan memurlar, 5 aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, yaptığı açıklamada, 2 Ekim'de söz verilmesine rağmen hiçbir ödeme alamadıklarını belirtti.

Buca Belediyesi yönetiminin gerekçe gösterdiği ekonomik kriz, bütçe yetersizliği ve mali sıkıntıların emekçilerin sırtındaki yükü her geçen gün daha da ağırlaştırdığını dile getiren Hükenek, şunları kaydetti:

"Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, bankalardan kredi çekmek zorunda kalan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen belediye emekçileri artık tükenme noktasına gelmiştir. Ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan, çocuklarının okul masraflarını dahi karşılayamayan emekçiler her gün biraz daha borca sürüklenmektedir. Ekonomik krizin bedelini yine emekçilere ödetmeye çalışan bu yaklaşım kabul edilemez."

Verilen sözlerin yerine getirilmesi talebini yineleyen Hükenek, maaş alacakları ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve demokratik haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.