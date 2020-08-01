Her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Karadeniz’in incisi Sinop’un sahillerini süsleyen ve endemik bir tür olan likya kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu hem görüntüsüyle Sinop sahillerini süsleyen likya kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor.
Koruma altına alınma kararı da bulunan ve Sinop sahil şeridindeki kumsallarda açan likya kum zambağı sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımları, şezlong ve benzeri yapılarla sahillerin doldurulması, çadırcılar gibi nedenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor.
Bazı vatandaşlar ise sahillerde gördükleri kum zambaklarını kökleyip evlerinin bahçesine götürüyor.
ÇEVRE KORUMA KANUNU'NA GÖRE CEZASI 73 BİN LİRA
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Kum zambağı nergisgiller familyasından soğanlı ve kıyı kumullarında yetişen bir bitki türüdür. Çok yıllıktır, görüldüğü gibi şerit şeklinde uzun yaprakları var. Yaklaşık 45 santim uzunluğunda yaprakları var. Beyaz çiçekleri olan çok güzel bir bitki. Endemik bir bitki türü. Bu bitki türü Dünya Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler kategorisinde yer almaktadır. Bu bitki türü Sinop ilimizde özellikle Sarıkum ve Akliman sahillerinde çok yaygın olarak yetiştiğini görmekteyiz. Bunu korumak için Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak zaman zaman okullarda köylerde biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık eğitimlerimiz oluyor. Bu konularda gerekli uyarıları yapıyoruz. Bunun dışında yerel ve ulusal gerek sosyal medyadan bu konuda hassasiyeti artırmak adına ve tanınırlığını artırmak adına bu gerekli uyarıları yapıyoruz. Aynı zamanda çok yoğun olan yerlerde işaretlemeler yapmak suretiyle ve buralarda uyarı tabelaları yaparak insanların bunlara zarar vermemesi için çalışmalar yapıyoruz. Bahsettiğim gibi nesli tehlike altında olan türler kategorisinde yer aldığı için Çevre Kanunu'nun ilgili maddesince biyoçeşitliliği tahrip etmekten büyük bir idari cezası yaptırımı var. Bu senenin güncellenmiş fiyatı ile yaklaşık 73 bin lira gibi bir para cezası var. Bunun için bu bitkilere vatandaşlarımızın zarar vermemesi, tahrip etmemesi için ben bu vesileyle tekrar uyarmak istiyorum. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı da bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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