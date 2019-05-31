31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’ne katıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, burada yaptığı konuşmada işverenler için gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydederek, “Biz gerekli ortamı sizler için sağlamaya çalışıyoruz sizler de teşebbüs ediyorsunuz azminizi cesaretinizi ortaya koyuyorsunuz ve ülkemize katkı sağlıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlığımızın 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında çok geniş bir teşvik paketi sunduk. 18 ayrı teşvik uygulamamız ile bugün 1,7 milyonu aşkın işverenimiz ve 11 milyona yakın sigortalımıza katkı veriyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonuna kadar ilave 2.5 milyon istihdam sözünü hatırlatan Bakan Selçuk,”Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bugüne işverenlerimize yaklaşık 150 milyar liralık destek sağladık. 2018’de 1 milyon 240 bin kişi işe yerleştirildi. Bu yılın ilk 4 ayında 416 bin kişi işe yerleştirildi. Hedefimiz 2023 vizyonuyla Türkiye’yi en büyük 10 ekonomiden biri yapabilmek. Yeni teşviklerimizle çalışma hayatımızı ulaşmak istediğimiz noktaya getirmek istiyoruz” diye konuştu.
Bakan Selçuk, güçlü olanın zayıf olanın elinden tuttuğu takdirde dünyanın daha yaşanılır bir hale geleceğini kaydetti.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ise şirketler için önemli olanın sadece bilançolar olmadığını, topluma ne kadar fayda sağladıklarının da çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bizler paylaşmanın ve dayanışmanın değerini bilen ve uygulana bir kültüre sahip topraklarda yaşıyoruz. Sosyal hayatta topluma katkı sağlayan şirketlerin çalışanları daha mutlu oluyor, ürünleri daha çok tercih ediliyor ve finansal sonuçları daha iyi seviyede bulunuyor” dedi.
Törende 10 farklı kategoride 12 ödül verildiğini ve ödül alan şirketlerin Türkiye’deki 20 milyon insana, eğitimlerle iş imkanları ve toplumsal farkındalıklarla dokunduğunu aktararak, “TİSK ailesi olarak gelecekte de ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını sağlamak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamu, işçi ve işverenlerden oluşan 3’lü sac ayağını entegre bir şekilde çalışması gerekir. İşçi sendikalarımızın ve kamunun da içinde olacağı bir projeyi ülkemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.
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