Geçen yıl ilki Kerki Solfej tarafından gerçekleşen TİKTAK'la Park Et Seyret konserleri bu yıl yeniden başlıyor. Arabalı konserlerde ünlü isimler sahneleriyle hem İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı hem de İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Maltepe’de İstanbulluları müziğe doyuracak

TİKTAK'la Park Et Seyret konserlerinin ilki bu sezon 27 Ağustos’ta Cem Adrian ile Maltepe’de başlayarak eylül ayı boyunca da devam edecek.

Ağustos ayı itibariyle başlayacak olan arabalı konserler bu yıl ilk kez İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Maltepe’de İstanbulluları müzik ve eğlenceye doyuracak. Bin araç kapasiteli alanda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecek olan konsere gelen sanatseverler kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak eğlencenin tadının çıkaracak. 27 Ağustos Cuma Cem Adrian ile başlayacak olan TİKTAK'la Park Et Seyret konserleri, 28 Ağustos Cumartesi Buray, 1 Eylül Çarşamba Mor ve Ötesi ve 8 Eylül Çarşamba Gaye Su Akyol’la devam edecek.

İlk olarak geçen yıl Kerki Solfej’in Yenikapı’da başlattığı ve yoğun talep gören arabalı konserler bu yıl da yine birbirinden ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturacak. Bin araç kapasiteli konserler yine eğlencenin nabzını tutacak.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı’da gerçekleşecek TİKTAK'la Park Et Seyret konserlerinde; 10 Eylül Cuma Mabel Matiz, 11 Eylül Cumartesi Duman, 15 Eylül Çarşamba İkilem, 17 Eylül Cuma No 22 Riders Inn Stage, 18 Eylül Cumartesi İkiye On Kala, 22 Eylül Çarşamba Can Bonomo, 24 Eylül Cuma Yüksek Sadakat ve 25 Eylül Cumartesi Ceza sahne alacak.