Goldman Sachs, beklentilerin üzerinde gelen Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında Fed'den faiz artırımı beklentilerini yükseltti.

Daha önce yaptığı açıklamada Fed'in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesini beklentisini ortaya koyan Goldman Sachs, Ocak ayı enflasyon rakamları sonrası bu beklentisini 7'ye çıkardı.

ABD'de yıllık enflasyonun Ocak'ta yüzde 7.5 ile 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasının ardından değerlendirme yapan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri FOMC'nin bu yıl yapacağı 7 toplantının hepsinde faizi 25'er baz puan artıracağını tahmin ettiler