Bu yıl 84 milyon yavru balık suyla buluştu

Bu yıl 84 milyon yavru balık suyla buluştu

AA

Su kaynaklarına bu yıl bırakılan yavru balıkların sayısının 84 milyonu geçmesi bekleniyor.

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, su ürünlerine yönelik denizlerin temizlenmesi ve balıklandırma çalışmaları sürüyor. Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ ve Yalova'da çalışmalar yürütüldü.

İÇ SU VE DENİZLERDE TARANAN ALAN 96 MİLYON METREKARE

İç su ve denizlerde 96 milyon metrekarelik alan taranarak, 545 bin metrekare ağ ve 24 bin sepet, algarna ve benzeri terkedilmiş av aracı sulardan çıkarıldı. Deniz, göl ve baraj göllerinde yürütülen proje çalışmalarına program kapsamında Diyarbakır, Batman, Muş, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Van, Malatya, Gaziantep, Ağrı, Elazığ, Erzurum ve Şanlıurfa'daki akarsularda da devam edilecek.

SU KAYNAKLARINI BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara'daki tüm illerde benzer temizlik çalışmaları yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, balıklandırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 83.7 milyon yavru balığı su kaynaklarıyla buluştururken yıl sonuna kadar sayının 84 milyonu geçmesi bekleniyor.