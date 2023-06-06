'Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz'

AA

Dünya havacılık sektörünün liderleri ve paydaşları Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'ne, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne üye 300'den fazla hava yolu şirketinden sektörün en üst düzey liderlerine, hükümet yetkililerinden stratejik ortaklara ve ekipman tedarikçileri ile yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu katılıyor.

Havacılık sektörünün Kovid-19'dan kurtulma süreci ile sektörün ekonomik görünümü ve sürdürülebilirliğin ele alınacağı etkinlikte, zirveye katılan havacılık liderleri, havacılığın Türkiye'nin deprem sonrası toparlanmasına katkısını masaya yatıracak.

'TARİHİMİZİN EN YÜKSEK ÇEYREKLİK KÂRI'

Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Bolat, depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını belirterek, bölgenin yeniden inşası için planlar yapıldığını söyledi.

İlk çeyrek sonuçlarının benzer sonuçlara bu yıl da sahip olacaklarını gösterdiğini aktaran Bolat, "Gelirlerimiz bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 42,7 artış kaydetti. Net karımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Aynı dönemde 233 milyon dolar kâr elde ettik. Bu yıl tarihimizin en yüksek ilk çeyrek kârı oldu. Türk Hava Yolları'ndaki meslektaşlarımız ve Türk Hava Yolları iştirak ekosistemiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Bolat, "Artık önümüzdeki 10 yıl için stratejilerimizin çok hızlı şekilde hayata geçirileceğini gururla söyleyebiliriz. Mevcut hükümet devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

son 20 yıldır Türk havacılık endüstrisinin büyük bir tasarımcısıdır. Aynı zamanda havacılık endüstrisini koruyan ve destekleyen kişidir" ifadelerini kullandı.

Bolat, İstanbul'da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçına THY olarak sponsor olduklarını ve UEFA tarihinde final maçına sponsor olan ilk hava yolu şirketi olduklarını bildirdi.

Turizm açısından da Türk Hava Yolları'nın, Türk sporu, hizmet sektörü ve ihracatının ana bileşenlerinden biri olduğunu belirten Bolat, "Geçen yıl yaklaşık 50 milyon misafir İstanbul ve Türkiye'yi ziyaret etti. Bunların yarısı THY ile seyahat etti. Bu yıl ise 60 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ahmet Bolat, hedeflerinin, ekosistem ve diğer katkılarla 2033 yılında Türk Hava Yolları'nın ülkeye 50 milyar dolar gelir katkısı sağlamak olduğunu belirterek, "Ekosistem ve diğer katkılar ile birlikte Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisine toplam katkısı 140 milyar dolar olacak. Bugünkü rakamlara göre burası dünyanın 59. büyük ekonomisi anlamına gelmektedir. Yani bu yılki rakamı karşılaştırırsanız, Türk Hava Yolları'nın büyüklüğünü yaklaşık 2,8 kat katkı ile yaklaşık 2 kat büyütüyoruz" diye konuştu.

DIŞ HATLARDA ÜCRETSİZ İNTERNET SUNULACAK

Müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi önemsediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğe, misafirlerimizin çoğu Türk Hava Yolları aracılığıyla geldi ve sunulan hizmetlerden çok memnun kaldılar. Biz tüm yolcularımızın 'business' veya ekonomi sınıfı fark etmeksizin internete erişim noktasında hizmet kalitesini daha da iyileştireceğiz ve şu anda sağlayıcılarla görüşmeler yapıyoruz. Çok yakında dünyada sadece iç hatlar değil, aynı zamanda dış hatlarda ücretsiz olarak hizmet veren ilk hava yolu olacağız. Hedeflerimizin biri de Türk Hava Yolları'nı dünyanın en iyi dijital deneyimleri arasında ilk 3'e sokmak."

Uçuş hatlarına kasım ayında Detroit'i (ABD) de ekleyeceklerini açıklayan Bolat, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olduklarını sözlerine ekledi.

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