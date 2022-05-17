Malatya'da kısa film festivali

İHA

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen İnönü Üniversitesi ve SİNETOP öğrenci topluluğu tarafından organize edilen 14'üncü Uluslararası Kısa Film Festivaline 86 ülkeden 1062 eser başvurdu. Festivalde, Ulusal Kurmaca, Uluslararası Kurmaca, Ulusal Belgesel ve Uluslararası Belgesel kategorilerinde başarılı olan çalışmalara 30 bin lira ödül verilecek.

Festivalin açılış töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, festivale 86 ülkeden 1062 başvuru olduğunu belirterek, “86 ülkeden 1062 eser bu festivalde yarışmaya başvurdu. Bu festival hem ülkemizde hem dünyada takip edildiğini, izlendiğini, önemsendiğini gösteriyor. Bizim ülkemizden 186 eser başvurdu ama İran’dan 193 eser başvurdu. İran'da daha fazla başvuru var. Hindistan'dan 100'e yakın başvuru, ABD'den, Rusya'dan 50’ye yakın başvuru var. Bu şunu gösteriyor, insanlarımız pandemi sürecinde susamış, bir arayış içerisinde. Belli birikime sahip, kendini kanıtlamış, artık değerini bulmuş festivalleri uluslararası, ilgi alanı film sinema sektörü olan eser sahipleri takip ediyor” dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, üniversitelerin bilim yuvası olmanın yanı sıra kültür sanatın da önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Biz üniversiteleri bilimin yuvası olarak görür ve böyle kabul ederiz. Üniversitelerde bilim düşünülür bilim yapılır, teknik tasarlanır, teknoloji geliştirilmeye çalışılır. Bu yönde üniversitelerimiz çok önemli toplumsal görevi de yerine getirir. Ama bunun yanında önemli olan bir misyonu daha var o da kültür ve sanatın çok önemli ve değerli bir parçası olması” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da belediye olarak kültür sanat alanında birçok etkinliğe ev sahipliğini yaptıklarını ve bu tür organizasyonların gençlerin kendilerini geliştirmelerini katkı sağladığını söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise sinemanın, bir ülkenin dışarıya açılmasını sağlayan en önemli iletişim noktasından birisi olduğunu ifade etti.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.