Malatya'da kısa film festivali

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen İnönü Üniversitesi ve SİNETOP öğrenci topluluğu tarafından organize edilen 14'üncü Uluslararası Kısa Film Festivaline 86 ülkeden 1062 eser başvurdu. Festivalde, Ulusal Kurmaca, Uluslararası Kurmaca, Ulusal Belgesel ve Uluslararası Belgesel kategorilerinde başarılı olan çalışmalara 30 bin lira ödül verilecek.
Festivalin açılış töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, festivale 86 ülkeden 1062 başvuru olduğunu belirterek, “86 ülkeden 1062 eser bu festivalde yarışmaya başvurdu. Bu festival hem ülkemizde hem dünyada takip edildiğini, izlendiğini, önemsendiğini gösteriyor. Bizim ülkemizden 186 eser başvurdu ama İran’dan 193 eser başvurdu. İran'da daha fazla başvuru var. Hindistan'dan 100'e yakın başvuru, ABD'den, Rusya'dan 50’ye yakın başvuru var. Bu şunu gösteriyor, insanlarımız pandemi sürecinde susamış, bir arayış içerisinde. Belli birikime sahip, kendini kanıtlamış, artık değerini bulmuş festivalleri uluslararası, ilgi alanı film sinema sektörü olan eser sahipleri takip ediyor” dedi.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, üniversitelerin bilim yuvası olmanın yanı sıra kültür sanatın da önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Biz üniversiteleri bilimin yuvası olarak görür ve böyle kabul ederiz. Üniversitelerde bilim düşünülür bilim yapılır, teknik tasarlanır, teknoloji geliştirilmeye çalışılır. Bu yönde üniversitelerimiz çok önemli toplumsal görevi de yerine getirir. Ama bunun yanında önemli olan bir misyonu daha var o da kültür ve sanatın çok önemli ve değerli bir parçası olması” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da belediye olarak kültür sanat alanında birçok etkinliğe ev sahipliğini yaptıklarını ve bu tür organizasyonların gençlerin kendilerini geliştirmelerini katkı sağladığını söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise sinemanın, bir ülkenin dışarıya açılmasını sağlayan en önemli iletişim noktasından birisi olduğunu ifade etti.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!