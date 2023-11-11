Bu yerlede yaşamanız için sinirlerinizin çelik gibi olması gerek!
Evimizin bize huzur ve güven vermesini bekleriz ama bazen bu kadar zordur ki evde biraz vakit geçirmek için sinirlerinizin çelik gibi olması gerekir. Zorlu şartlar bazen kötü bir komşu veya yoğun bir kar fırtınası olarak bizi yakayalabilir.
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"Bugün mülkümde olmayan ölü ve çürümüş bir ağaç ikiye bölünerek evimin üzerine düştü."
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"Bu sabah amcamın arabası."
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"Dubleks evde yaşayıp komşunuzdan nefret ettiğinizde."
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"Benim evim bu kadar soğuk. Bir Teksaslı olarak buna hazır değildim.”
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"Her sabah saat 11'de pencere görevlisi ortaya çıkıyor ve beni çok korkutuyor. (Komşumun bacası)."
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"Komşum raflarını kuruyor."
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"Bu benim arabam. Kuzey Norveç'te yaşıyorum."
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"İşte manzaram gidiyor."
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"Umarım veranda mobilyalarımı beğenmişsinizdir."
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"Komşu bir golfçü."
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"Dün gece komşularımın partisi vardı. Bu benim trambolinim."
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"Komşum bahçesinden ve çatısından suyu çitimin altına kanalize ediyor ve bahçemi su basmasına neden oluyor."
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“Evde değildik ve geri döndüğümüzde bir sürprizle karşılaştık: Oturma odasında komşuların evini görebileceğiniz 4 delik.”
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"Belediye çimlerimin ortasına rastgele bir kanalizasyon ızgarası koyduğu için faturamdan ayda fazladan 22 dolar kesiliyor."
Kaynak: Reddit