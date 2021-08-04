Zengin ülkelerin iklim değişikliğiyle imtihanı

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Belçika'daki Louvain Katolik Üniversitesi'ndeki Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi'ndeki uluslararası afet veri tabanının kurucusu Debby Guha-Sapir, “Bu sadece fakir bir ülke sorunu değil, şimdi çok açık bir şekilde zengin bir ülke sorunu. Zengin ülkeler perişan oluyor” dedi.

Öldürücü seller Çin'i vurdu, ancak Almanya ve Belçika'nın sular altında kalmaya alışık olmayan bölgelerinde de yüzlerce insan boğuldu.

"KORKUTUCU"

Kanada ve ABD'nin Kuzeybatı Pasifik kısmı, iklim bilimci Zeke Hausfather'ın "korkutucu" olarak adlandırdığı, 40 derecelerin üstüne çıkan, rekorlar kıran ve olağandışı orman yangınlarına sebep olan bir sıcaklığa sahipti. Şimdi Güney Avrupa'da da eşi görülmemiş bir sıcaklık mevcut.

Ve Atlantik kasırgası ile ABD'deki orman yangını mevsimleri daha yeni başlıyor.

1580'DEN BU YANA EN KURAK DÖNEM

UCLA iklim ve yangın bilimcisi Park Williams, yangın mevsimi için, toprak nemi incelemelerine ve ağaç halka yapılarına dayanarak, ABD'nin Batı Yakası'nın 1580'den bu yana en kurak dönemini yaşadığını ve orman yangını riskinin çok büyük olduğunu açıkladı.

Sigorta devi Münih Re'nin iklim ve yer bilimcisi Ernst Rauch, ABD'deki kasırga ve yangın mevsimlerinde yaşananların toplam hasar maliyetlerinin yıl sonu istatistiklerinde belli olacağını; ancak bu yıl şimdiye kadar, daha zengin bölgelerin en büyük ekonomik kayıpları gördüğünü söyledi.

Ancak Breakthrough Enstitüsü'nün iklim direktörü Hausfather, daha fakir ülkelerin doğal felaketlere ve küresel ısınmaya daha az hazırlıklı olduklarını; bu nedenle daha fazla zarar gördüklerini söyledi. Kuzeybatı Pasifik ısı dalgasında yüzlerce insan ölürken, yoksul bölgelerde bu sayının çok daha yüksek olacağını belirtti.

Hausfather, 2021 yazının yeniden iklim felaketleri rekorları kıracağını söylemek için çok erken olsa da, 'iklim değişikliğinin aşırı olayları daha önce görülmemiş yeni bölgelere ittiğinin kesinlikle görülmeye başlandığını' söyledi.

İKLİM FELAKETLERİNDE YÜZDE 11 ARTIŞ

Afet araştırmacısı Guha-Sapir, bu yıl şimdiye kadarki iklim felaketlerinin sayısının son yılların ortalamasından sadece biraz daha yüksek olduğunu söyledi. Dünya çapında temmuz ayına kadar yaşanan 208 felaket gösterilirken bu rakam son on yılın ortalamasından yaklaşık %11 daha fazla, geçen yıldan ise biraz daha az.

Exeter Üniversitesi iklim bilimcisi Peter Stott, “Son Kuzey Yarımküre yazlarının bu modeli gerçekten oldukça sert geçti” dedi.

Stott, genel sıcaklık artışı "tam olarak 20 yıl önce söylediğimiz gibi gerçekleşirken, sıcak hava dalgaları ve seller açısından gördüğümüz şey, o zamanlar tahmin ettiğimizden daha aşırı" dedi.

İklim bilimcileri, kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasından kaynaklanan iklim değişikliğinin aşırı olayları tetiklediğine dair neredeyse hemfikir.